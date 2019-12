FC Nantes – Mercato : Kita a fait une première offre repoussée par un attaquant

true

Désireux de se renforcer au poste d’attaquant de pointe au mercato, le président du FC Nantes Waldemar Kita aurait formulé une offre pour Yohan Boli (Saint-Trond, 26 ans).

Christian Gourcuff ne s’en cache pas ce lundi : l’arrivée d’un attaquant de pointe ne serait finalement pas pour lui déplaire au mercato hivernal. L’entraîneur du FC Nantes croit en Kalifa Coulibaly mais pense qu’il est trop seul pour exister devant.

Waldemar Kita et son homme de l’ombre Mogi Bayat, ont donc activé une piste récemment, en formulant une offre pour Yohan Boli. Actuel deuxième meilleur buteur (10 réalisations) du championnat belge avec Saint-Trond et libre en juin 2020, l’international ivoirien (26 ans) est en position de force pour imposer ses exigences tant il regorge de courtisans à ses pieds (Bordeaux, Besiktas, Anderlecht, Club Bruges, Standard de Liège, Brighton…).

« On ne va pas aller à Nantes pour des clopinettes »

L’Équipe explique que le clan Boli a donc refusé il y a trois semaines la première proposition du FC Nantes, jugée insuffisante. « On n’en fait pas une affaire financière, mais on ne va pas non plus aller à Nantes pour des clopinettes, prévient Michel Boli, oncle et aussi l’un des conseillers de Yohan, fils de Roger. À eux de revenir avec quelque chose de plus croustillant. » Boli, joueur formé au RC Lens est déjà séduit à l’idée de travailler avec Gourcuff et serait prêt à accepter un salaire d’environ 80 000 euros mensuels, combiné à une indemnité de transfert de 500 000 euros… À ce jour, les discussions ne sont pas rompues, mais le FCN a d’autres solutions.