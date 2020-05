FC Nantes – Mercato : Kita aurait les moyens de conclure une piste prioritaire

true

Le FC Nantes bute régulièrement, lors des derniers marchés des transferts, dans sa quête d’un numéro 9 efficace. Ce Mercato-là sera-t-il différent ?

Depuis le départ d’Emiliano Sala et le triste épilogue qui s’en est suivi, le FC Nantes n’a pas dans son effectif le buteur efficace dont il aurait besoin pour voir plus haut. La quête d’un numéro 9 est une priorité régulière pour l’instant rarement couronnée de succès.

Alors que le prochain Mercato estival se profile, cette recherche est plus que jamais d’actualité. Emmanuel Merceron, bien informé sur les coulisses du club, assure que « le club prospecte pour un 9 d’envergure ». Et avec de véritables de moyens si l’on en croit « les discours et les recherches ».

Néanmoins, Merceron reste réservé sur les capacités du club à conclure un dossier sur lequel il bute régulièrement. Et surtout si la définition de buteur d’envergure sera la même au club et à l’extérieur du club…

Le club prospecte pour un 9 d’envergure, oui je peux l’affirmer. Dans les discours et les recherches le budget est là pour un 9 important. Après, arriveront-ils à le finaliser ? c’est une autre question. Ils ont toujours échoué depuis 3 ans dans cette quête. https://t.co/tCu2Va4pX7 — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) May 28, 2020