FC Nantes – Mercato : Kita et Gourcuff ont fait un choix pour Grbic (Clermont)

Selon le journaliste David Phelippeau, le FC Nantes ne serait pas dans la course pour s’attacher les services du buteur de Clermont Adrian Grbic.

Auteur d’une très grosse saison 2020/21 avec Clermont en Ligue 2 (16 buts en 23 matches), Adrian Grbic suscite de nombreuses convoitises en France. Mais pas celles du FC Nantes selon le journaliste David Phelippeau, qui a répondu à l’un de ses suiveurs sur Twitter.

« Si Grbic est réellement sur les tablettes du FCN ? « A ma connaissance, pour le moment, non. » Ce qui implique que Waldemar Kita et Christian Gourcuff peuvent encore changer d’avis. Seulement, il semblerait que plusieurs clubs soient sur le point de passer à l’action pour le Clermontois.

Au sujet de son tarif, Manu Lonjon a expliqué : « Clermont espère qu’un club arrive et pose entre 8 et 10 millions. Les clubs qui essaient de le faire comme Lens, Brest, Lorient se disent eux qu’il ne vaut pas plus que 5-6 millions… C’est un peu un coup de bluff. Clermont veut une grosse offre et ces clubs espèrent qu’elle ne vienne pas pour que le prix descende…« .