FC Nantes – Mercato : Kita n’a pas regardé à la dépense pour Emond

Christian Gourcuff n’est pas un très grand fan du mercato hivernal. Cela ne l’empêche pas d’en profiter. L’entraîneur du FC Nantes l’a dit et répété : il manque de talent dans le domaine offensif mais fera avec ce qu’il a sous la main. En pointe, Kalifa Coulibaly semble pourtant trop esseulé.

Ce manque de soutien en attaque ne devrait guère durer dans le temps. Selon Ouest France, Renaud Emond va s’engager avec le FC Nantes. L’attaquant belge de 28 ans arrive du Standard de Liège, où il a marqué 7 buts en 14 matches. Ayant le même agent qu’Anthony Limbombe, Joris Kayembe ou encore Charles Traoré, Emond (1,86m) est coté à 4,5 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.

Un transfert estimé à 4 millions d’euros

Selon L’Équipe, le transfert se situerait autour de 4 millions d’euros. Un club de D2 anglaise avait récemment proposé 3 M€, offre refusée par le Standard mais qui a poussé le FC Nantes à proposer plus. Le joueur, actuellement en stage à Marbella avec son équipe, doit arriver dans la soirée à Nantes pour y finaliser les négociations et y signer un contrat de deux ou trois ans et demi. Cette arrivée referme, de fait, les dossiers Yohan Boli (Saint-Trond) et Majeed Waris (FC Porto).