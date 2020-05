FC Nantes – Mercato : Kita sera moins gourmand pour Touré cet été

true

Le président du FC Nantes Waldemar Kita ne veut pas rester les bras croisés au cours du mercato estival, surtout dans le sens des départs.



L’été sera chaud au FC Nantes ! Les supporters des Canaris commencent à avoir l’habitude de suer à grosses gouttes durant le mercato d’intersaison, surtout dans les derniers jours du mois d’août. L’année 2020 devrait être identique à ses devancières, avec une forte envie de se séparer de quelques joueurs sur qui Christian Gourcuff ne compte plus vraiment.

Bien renseigné sur les coulisses du FC Nantes, Emmanuel Merceron a dressé une liste de joueurs pour lesquels la direction des Canaris ne devrait pas fermer la porte cet été. Celle-ci n’est pas exhaustive mais on retrouve quelques noms sans grande surprise. Lucas Evangelista en fait partie.

Entre 6 et 8 M€ pour laisser filer Touré ?

« Il a joué 16 matchs de championnat. il a un peu plus joué en Europa. Aucune idée du rendement. Mais il est pas vraiment dans les plans du club », affirme l’insider sur Twitter. « Kalifa Coulibaly ou Anthony Limbombe ? « Porte clairement ouverte pour ces mecs là. » Concernant Abdoulaye Touré, la donne est plus particulière. « La porte est ouverte, mais uniquement avec la bonne offre, a-t-il poursuivi. Allemagne, Premier League, Championship, L1. Dix millions d’euros ? Oui, je pense. Rongier parti à 15 M€ on peut donc se dire 8/10 pour Touré. »