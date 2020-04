FC Nantes – Mercato : Kita tenté par une vente juteuse de Simon ?

Voilà quelques semaines déjà que le dossier est d’actualité. Le FC Nantes va-t-il lever l’option d’achat de 5 millions d’euros pour Moses Simon ? Levante, on attend la conclusion de ce dossier avec impatience. Le quotidien espagnol El Desmarque a récemment précisé que ces 5 millions sont devenus une vraie nécessité pour le club ibérique.

Levante, comme beaucoup, est durement touché par la crise actuelle, et la rentrée d’argent du transfert de Simon apporterait donc une vraie bouffée d’air frais. Cette levée d’option aurait donc de quoi satisfaire toutes les parties. Reste à savoir si l’attaquant nigérian (24 ans) aura son mot à dire. S’il semblait enclin à prolonger l’aventure sur les bords de l’Erdre, une récente offre de 12 millions d’euros en provenance de Chine le ferait ardemment réfléchir à l’heure actuelle.

« Moses Simon est déchiré quant à son avenir, explique le site megasportsarena.com. Il est tiraillé entre la perspective d’avoir un contrat solide pour la saison prochaine et accepter un ambitieux transfert en Super League chinoise. Le FC Nantes peut aussi décider de le vendre en Chine, dans le but de faire un bon profit, comme celui réalisé par le Sporting Charleroi l’été dernier en transférant Victor Osimhen au LOSC. »

