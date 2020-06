FC Nantes – Mercato : la prochaine priorité de Christian Gourcuff est connue

true

Plusieurs journalistes proches du FCN estiment que Christian Gourcuff demandera un attaquant polyvalent comme troisième renfort.

Ce mardi a eu lieu l’épisode 12 du podcast Sans Contrôle, consacré intégralement au FC Nantes et mené par quatre journalistes spécialistes des Canaris travaillant pour la radio Hit West et les quotidiens Ouest France, Presse Océan et 20 Minutes. Bien évidemment, il a été question du mercato nantais.

Pour le moment, deux joueurs sont arrivés, le défenseur central Jean-Charles Castelletto et le milieu de terrain espagnol Pedro Chirivella. Quelle sera la prochaine cible ? Les journalistes ont débattu et sont arrivés à la conclusion que le troisième renfort sera sans aucun doute un attaquant.

Mais autant il a été expliqué que Waldemar Kita visait un vrai renard des surfaces, autant il semblerait que Christian Gourcuff soit davantage intéressé par un joueur capable de finir les actions autant que de servir ses coéquipiers. Un joueur qui s’inscrirait finalement davantage dans l’esprit du jeu collectif prôné par le technicien breton. Reste à savoir si Kita se ralliera à son avis…