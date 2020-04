FC Nantes – Mercato : la vente de Moses Simon est devenue une nécessité pour Levante

true

Le dossier Moses Simon au FC Nantes semble de plus en plus proche de se finaliser. Il faut dire que l’intérêt semble commun.

Voilà quelques semaines déjà que le dossier est d’actualité. Le FC Nantes va-t-il lever l’option d’achat de 5 millions d’euros pour Moses Simon ? A priori la réponse est oui, c’est en tout cas ce qu’a annoncé le journaliste Manu Lonjon ce jeudi.

Il faut dire que signer définitivement l’une des révélations de la saison est un joli coup que le FC Nantes ne peut pas louper. Et du côté de Levante, on attend également la conclusion de ce dossier avec impatience. Le quotidien espagnol El Desmarque, qui suit quotidiennement le club de la région de Valence, précise que ces 5 millions sont devenus une vraie nécessité pour le club. Levante, comme beaucoup, est durement touché par la crise actuelle, et la rentrée d’argent du transfert de Moses Simon apporterait donc une vraie bouffée d’air frais.

Cette levée d’option a donc de quoi satisfaire toutes les parties. Reste à savoir si le FC Nantes profitera ensuite du talent sportif du joueur… Ou si l’offre de 12 millions d’euros en provenance de Chine sera trop tentante pour réaliser un joli bénéfice avec Moses Simon.