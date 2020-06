FC Nantes – Mercato : Lafont parti pour rester chez les Canaris après son prêt

true

Prêté au FC Nantes pour deux ans par la Fiorentina, Alban Lafont ne devrait pas retourner en Italie, la Viola ayant prolongé son actuel portier titulaire.

Alban Lafont va entamer sa deuxième saison au FC Nantes. Le gardien de but appartient à la Fiorentina, qui l’a prêté jusqu’en 2021 aux Canaris. Si la Viola décidait d’annuler ce contrat, par exemple pour inclure l’ancien Toulousain dans un deal, il lui en coûterait 4 M€. Mais ça n’en prend pas le chemin.

Les dernières informations en provenance de la cité toscane laissent même à penser que Lafont restera sur les bords de l’Erdre à l’issue de son prêt, à condition que les deux clubs se mettent d’accord financièrement. En effet, la Fiorentina vient de prolonger son gardien polonais Bartłomiej Drągowski (22 ans) jusqu’en 2023.

Celui-ci était notamment courtisé par l’AC Milan mais il a préféré demeurer à la Fiorentina, où il est certain d’être titulaire. L’horizon est donc bouché pour Lafont sous le maillot violet pour trois ans. Et comme le club italien ne veut pas réaliser d’échanges sur le front du mercato mais des transferts sonnants et trébuchants, l’ancien Toulousain est bien parti pour demeurer encore longtemps au FCN…