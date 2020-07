FC Nantes – Mercato : le dossier Adolfo Gaich se conclut à un prix abordable pour Kita

Il y a un peu plus de deux semaines, l’Equipe révélait l’intérêt du FC Nantes pour Adolfo Gaich. Les Canaris auraient formulé une offre de 3 millions d’euros à San Lorenzo, assez loin des attentes du club argentin. Pourtant, le poste d’avant-centre est une priorité pour Waldemar Kita qui n’a pas caché être prêt à mettre les moyens pour un vrai buteur.

Et alors que le nom de Gaich n’a visiblement pas fait suffisamment l’unanimité pour que le FC Nantes augmente ses offres, le destin de l’attaquant argentin pourrait laisser quelques regrets. En effet, le journaliste Nicolo Schira annonce ce jeudi qu’un accord est tout proche entre San Lorenzo et le CSKA Moscou pour le transfert de Gaich.

Le club russe devrait débourser la somme de 8,5 millions d’euros pour attirer le jeune attaquant de 21 ans, avec un pourcentage de 20% à la revente. Des sommes pas inaccessibles pour un Waldemar Kita prêt à faire un effort. Reste à voir si le destin russe de Gaich laissera un goût amer aux Canaris, qui avaient eux aussi repéré son potentiel en Argentine.

Adolfo #Gaich is getting closer to #CSKAMosca. They will pay him €8,5M #SanLorenzo, which are also entitled to 20% of all future fees. For the striker ready 4-year contract. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 9, 2020