FC Nantes – Mercato : le dossier Roger Assalé bientôt à oublier ?

Alors que le FC Nantes avait ciblé Roger Assalé comme un renfort potentiel, l’attaquant des Young Boys Berne semble loin des Canaris.

Si le FC Nantes a déjà recruté en défense (Castelletto) et au milieu de terrain (Chirivella), Christian Gourcuff attend toujours le renfort offensif qui permettrait aux Canaris de se montrer plus menaçant pour l’adversaire. Depuis de longues semaines déjà, le nom de Roger Assalé est évoqué comme un souhait du coach nantais.

Problème, même si Assalé n’a pas continué l’aventure à Leganes, relégué et qui n’a donc pas pu conserver l’attaquant après son prêt, l’attaquant a suffisamment marqué les esprits de l’autre côté des Pyrénées pour y avoir un avenir.

Selon le journaliste Manu Lonjon, qui s’est confié sur son Live Twitch, l’attaquant aurait formulé le vœu de rester en Espagne. Et cela tombe bien puisque plusieurs clubs se seraient déjà positionnés pour l’accueillir. Et si en France, Dijon et Brest auraient aussi fait part de leur intérêt, ce ne serait « pas une option » pour Assalé.