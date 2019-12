FC Nantes – Mercato : le point sur les dossiers Foulquier, Trebel et Zeffane

true

Le FC Nantes continue de creuser des pistes aux postes d’attaquant de pointe et de latéral… droit. Le dossier Dimitri Foulquier (Watford, 26 ans) n’est pas encore ficelé.

Christian Gourcuff ne s’en cache pas ce lundi : l’arrivée d’un attaquant de pointe ne serait finalement pas pour lui déplaire au mercato hivernal. L’entraîneur du FC Nantes croit en Kalifa Coulibaly mais pense qu’il est trop seul pour exister devant.

Amoureux des Canaris, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Nantes, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCN #Canarishttps://t.co/8UjuyeVXB9 pic.twitter.com/HUJbTSwGTP — But! Nantes (@ButNantes) 20 février 2019

En défense, le coach des Canaris entend aussi agir pour combler les trous sur les côtés. « Le départ de Lima et la blessure de Fabio ont diminué les postes de latéraux. Celle de Charles Traoré a aussi eu une influence sur les résultats. Si on peut se sécuriser dans ce secteur-là, on le fera. Parce qu’on a un manque quantitatif », a-t-il expliqué dans L’Équipe.

Les pistes Trebel et Zeffane refermées

Le quotidien sportif assure que dans le dossier Dimitri Foulquier (Watford, 26 ans), « rien de concret » n’est à signaler. La direction du FC Nantes a pourtant confirmé un intérêt dans 20 Minutes. Seule certitude, Mehdi Zeffane (libre), un temps cité au FCN, ne viendra pas. Pas plus qu’Adrien Trebel (Anderlecht), jugé trop cher.