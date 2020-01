FC Nantes – Mercato : « Le Standard venait de refuser un club anglais pour Emond »

true

Spécialiste du Standard de Liège pour le quotidien belge « La Meuse », Didier Schyns nous parle de l’attaquant du FC Nantes , Renaud Emond (28 ans)… Et des coulisses de son transfert qui devrait être officialisé ce midi (conférence de presse programmée).

But ! Football Club : Didier, dimanche dernier, vous réalisiez la dernière interview de Renaud Emond sous le maillot du Standard de Liège. Son départ vers le FC Nantes vous surprend-t-il ?

Didier Schyns : Oui. Dimanche en début d’après-midi, quand j’ai vu Renaud pour l’entretien, le Standard de Liège venait juste de lui faire savoir qu’il ne partirait pas. Le club avait reçu et refusé une proposition émanant d’un club de Championship (D2 anglaise). Son entraîneur Michel Preud’homme avait mis son véto. Forcément, lorsqu’il est venu s’exprimer, Renaud était un peu déçu. Il souhaitait vraiment vivre sa première expérience à l’étranger mais il était aussi prêt à rester au Standard pour finir la saison. Tout s’est accéléré avec Nantes dans les heures qui ont suivi dimanche…

Qu’est-ce qui a fait la différence en faveur des Canaris ?

Dimanche, le FC Nantes avait eu les résultats concernant la blessure de Kalifa Coulibaly. Leur attaquant étant absent pour quelques semaines, il leur fallait agir vite. Cela a modifié les plans de tout le monde, y compris ceux du Standard. Selon les échos que j’ai pu avoir, Nantes est arrivé avec une offre ferme avoisinant les 4 M€. Comme ce n’était pas la première fois que Renaud Emond était en contact avec un club de Ligue 1 et que c’était son rêve de jouer en France, le Standard n’a pas pu dire non une 3e ou une 4e fois. Il a été récompensé pour son attitude exemplaire et sa dévotion pour le maillot.

« Il s’est attaché les services de Mogi Bayat le 2 janvier dernier »

En France, on voit dans ce transfert la patte de Mogi Bayat…

Et c’est effectivement le cas ! Comme vous le savez, tout ce qui rentre et sort de Nantes porte la griffe Mogi Bayat. C’est lui qui a tous les mandats. Autre détail amusant du dossier : avant cet hiver, Renaud Emond disposait d’un autre agent. Depuis le 2 janvier, date déposée à la Fédération, il a entamé une nouvelle collaboration … avec Mogi Bayat. En trois-quatre ans, Emond a changé d’agents à trois fois d’agents. Il reprochait à ses anciens conseillers de ne pas avoir su faire bouger les choses. Il n’a pas fallu beaucoup de temps à Bayat pour ficeler le transfert de ses rêves.

En France, Renaud Emond n’est pas très connu mais vos confrères le décrivent comme un attaquant travailleur et très efficace dans le dernier geste. Est-ce conforme à la vision que vous en avez ?

Totalement ! Ses côtés positifs sont qu’il s’agit d’un vrai joueur d’équipe, qui se sacrifie pour les autres. C’est aussi un vrai finisseur. Sur les deux dernières années civiles (2018 et 2019), il a marqué 37 buts toutes compétitions confondues. Ce sont des statistiques d’un vrai buteur, pas simplement d’un joueur qui va au charbon même s’il a ces qualités-là. Après, il ne faut pas attendre de lui qu’il dribble quatre joueurs et finisse avec une frappe dans la lucarne. Mais dans le rectangle, il sait profiter des coups. Dans le jeu, il a bien évidemment quelques carences. Ce n’est pas le plus grand technicien du monde. Il compense beaucoup par sa générosité. Renaud a dû se battre pour arriver là où il est. Il n’a pas eu un parcours facile, obligé de faire ses armes en D2 belge. C’est quelqu’un qui a bien su mener sa barque.

« Un grand professionnel et un gars en or »

Comment est-il en dehors des terrains ?

C’est un grand professionnel et un gars en or. Quelqu’un de très intelligent. Dans le milieu du football, on croise beaucoup de « cinglés ». Renaud Emond ne fait pas partie de ceux-là. C’est quelqu’un d’instruit, posé et réfléchi. Dans la communication, les Français vont l’adorer…

Dans l’attitude, on dirait qu’il se rapproche d’un Guillaume Gillet, que Nantes a également apprécié il y a quelques saisons…

J’ai eu la chance de côtoyer les deux et c’est effectivement un rapprochement très pertinent ! Bien sûr, ils n’évoluent pas au même poste et leurs qualités sur le terrain sont différentes mais, en dehors, ce sont les mêmes. Renaud, comme Guillaume, vit pour sa carrière, ne fait aucun écart. Ils sortent vraiment du même moule. Des gars intelligents avec qui on a plaisir à discuter…

A Nantes, Christian Gourcuff est un adepte du 4-4-2. Est-ce un système qui convient à Emond ?

Ce sera une petite nouveauté. Au Standard, il s’est souvent retrouvé à jouer seul en pointe. Renaud a fini l’année 2019 sur les rotules, avec plusieurs pépins physiques liés au fait qu’il portait toute la pression de l’attaque du Standard sur les épaules… Je pense qu’un 4-4-2 peut lui convenir et qu’il peut apprécier. D’ailleurs, lors de notre ultime interview, je lui avais posé la question de savoir s’il préférait jouer seul en pointe ou associé à un autre joueur. Il m’avait répondu de manière assez syllibine que c’est l’entraîneur qui décidait mais il laissait sous-entendre que ça lui plairait. C’était un non-dit en forme d’évidence…