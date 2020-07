FC Nantes – Mercato : le transfert de Rongier à l’OM a fait évoluer la façon de travailler

true

Le coordinateur sportif du FC Nantes souligne qu’un départ tardif comme celui de Valentin Rongier l’an dernier peut mettre un club à mal.

A l’arrêt pendant trois mois, les clubs de football professionnels doivent préparer la prochaine saison sans aucun repère sportif et avec des moyens tronqués. Leur tâche, déjà ardue en temps normal, s’est considérablement compliquée avec la pandémie de Covid-19. Le coordinateur sportif du FC Nantes, Philippe Mao, a expliqué sur le site officiel comment lui et ses équipes avaient travaillé sur le recrutement. On apprend ainsi que le départ de Valentin Rongier à l’OM début septembre 2019 les a marqués…

« Nous avons travaillé différemment, c’est sûr. Nous avons analysé de nombreux matches via notre plateforme vidéo et un travail de fond a également été réalisé en amont. Concernant la cellule de recrutement, elle s’est organisée, structurée à l’aide d’une méthode bien rodée. Aujourd’hui, nous possédons une certaine base de données et nous ne sommes pas embêtés de ce point de vue-là. »

« Le plus compliqué dans un mercato, c’est d’anticiper la perte éventuelle de joueurs en toute fin de période«

« Le plus compliqué dans un mercato et surtout lorsque celui-ci se rallonge, c’est d’anticiper la perte éventuelle de joueurs en toute fin de période, fin septembre ou début octobre pour cette saison particulière. Il faut montrer une certaine capacité de réaction et d’anticipation. Cette dernière n’est pas évidente car il y a des joueurs sous contrat. Si personne ne part, il y a risque de sureffectif. Et inversement, s’il y a des départs de dernière minute non compensés, on peut être en sous-effectif. »

« De plus, il faut bien prendre conscience que ce mercato devrait durer près de trois mois, avec également, un mercato hivernal d’une durée d’un mois. Il faut évidemment préparer ces rendez-vous importants sur une saison. Cela nous amène à une moitié d’année civile avec un travail uniquement dédié au marché des transferts. C’est devenu quelque chose de très prenant et capital pour la réussite d’une bonne saison. »