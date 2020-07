FC Nantes – Mercato : le transfert de Simon Moses pourrait impacter le FC Barcelone ou Arsenal

true

Simon Moses, l’attaquant du FC Nantes, a été transféré définitivement cet été. Un dossier qui pourrait avoir une incidence en Espagne.

A l’approche de l’été, le FC Nantes n’a pas transigé longtemps dans le dossier Simon Moses. Séduit par la saison passée en prêt, le club nantais a rapidement levé l’option d’achat de 5 millions assorti au contrat du joueur appartenant encore à Levante. Une rentrée d’argent non négligeable pour le club espagnol déjà utile à l’approche de ce Mercato.

Levante doit en effet composer avec les convoitises autour de trois joueurs, Campana, Aitor et Enis. Et grâce notamment à l’argent reçu du FC Nantes, le club de Liga se trouve dans une position favorable face aux offensives. « Nous n’avons aucune obligation de vendre. Aucun joueur n’est en vente. Que des offres arrivent pour nos bons joueurs, c’est autre chose. Mais nous ne sommes pas obligés de vendre et nous espérons garder la base de notre équipe cet été », a assuré le directeur technique de Levante, David Navarro, dans les colonnes d’El Desmarque.

En renflouant les caisses de Levante via le transfert de Moses Simon, le FC Nantes lui permet donc de rester ferme face aux négociations. Alors que le FC Barcelone a été annoncé sur les rangs pour Campana, et Arsenal pour Enis, l’ancien club de Moses Simon peut donc voir les enchères monter avec gourmandise. Et remercier le FC Nantes pour cela…