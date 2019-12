FC Nantes – Mercato : Limbombe a déjà rassuré Gourcuff sur sa gnaque

true

Anthony Limbombe, l’ailier belge prêté par le FC Nantes au Standard de Liège, est déjà de retour chez les Canaris.

Quelques mois seulement après avoir quitté le FC Nantes pour tenter de se relancer en Belgique, Anthony Limbombe est de retour chez les Canaris. Son prêt au Standard de Liège ayant tourné au fiasco, Limbombe a vu son retour à Nantes être officialisé ce vendredi.

En attendant qu’il revienne sur les terrains dans quelques semaines en raison d’une blessure au genou, Limbombe semble en tout cas avoir envoyé des premiers signaux positifs à son coach. Christian Gourcuff, dans des propos relayés par France Bleu, a confié que Limbombe avait eu un discours engageant avec lui. « Je l’ai eu au téléphone et il a envie. Son envie n’est pas une garantie mais c’est déjà un signal positif. On a échangé », a assuré Gourcuff.

Amoureux des Canaris, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Nantes, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCN #Canarishttps://t.co/8UjuyeVXB9 pic.twitter.com/HUJbTSwGTP — But! Nantes (@ButNantes) 20 février 2019

L’entraîneur nantais, qui voit arriver une solution de plus dans un secteur offensif peu élargi, sait que le défi est de taille pour relancer celui qui était arrivé en 2018 avec beaucoup de promesses. « Il y a des joueurs qui sont prêts et qui parfois ont du mal. On verra. Avec des joueurs comme ça, le challenge est des deux côtés. Il est aussi du mien, de le fondre dans le collectif. Il ne faut pas le mettre dans une situation inconfortable », a estimé Gourcuff.