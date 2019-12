FC Nantes – Mercato : Limbombe aurait demandé son retour en personne !

true

Prêté au Standard de Liège par le FC Nantes depuis le début de la saison, l’international belge Anthony Limbombe pourrait être opérationnel fin janvier avec les Canaris.

Le grand retour d’Anthony Limbombe au FC Nantes se confirme. L’Équipe, ce mercredi, confirme que le prêt l’été dernier de l’attaquant belge (25 ans) au Standard de Liège, avec option d’achat, va bien être rompu.

En phase de reprise suite à une entorse au genou droit, Limbombe pourrait même être prêt fin janvier après une remise à niveau physique. Limbombe n’a plus joué depuis le 11 octobre et un match amical contre Saint-Trond (3-0) durant lequel il a inscrit deux buts avant de se blesser.

Limbombe opérationnel fin janvier ?

Le quotidien sportif précise en outre que c’est le joueur et non le FC Nantes qui aurait demandé à revenir à la Jonelière, afin d’étoffer un secteur offensif au potentiel insuffisant. Les dirigeants des Canaris se sont déjà mis en quête d’un attaquant axial lors du mercato d’hiver. Les noms de Kevin Gameiro, Majeed Waris et même Préjuce Nakoulma reviennent avec insistance ces derniers temps.