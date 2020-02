FC Nantes – Mercato : l’OL lorgne Moses Simon, Kita va le blinder !

true

Ce matin, Moses Simon (24 ans) est à l’honneur dans la presse. Moins de 24 heures après avoir annoncé en conférence de presse sa volonté de rester chez les Canaris, le Nigérian est mis en valeur par « L’Equipe » qui le place en tête des salaires du FC Nantes avec des émoluments estimés à 150 000€ brut par mois.

Malgré ses prétentions salariales et le poids de son option d’achat (fixé à 5 M€), Waldemar Kita ne va plus tarder à valider le transfert définitif du joueur actuellement prêté par Levante. Si Moses Simon allait prochainement rendre automatique la levée de son OA vu ses performances (25 apparitions toutes compétitions confondues, 8 buts, 8 passes décisives), le FCN a décidé d’anticiper un peu selon Manu Lonjon.

Le journaliste d’Eurosport précise en effet que le FC Nantes veut sécuriser au plus vite l’excellent deal réalisé cet été. En effet, Moses Simon serait régulièrement supervisé par Newcastle, le Hertha Berlin et l’Olympique Lyonnais. Sa cote est même grimpée en flèche et oscillerait désormais entre 17 et 18 M€.