FC Nantes – Mercato : l’OL ouvre grand la porte à Rafael !

Pisté par le FC Nantes, Rafael, la défenseur de l’OL, ferait partie des indésirables de Rudi Garcia.

Le FC Nantes tient déjà ses deux premières recrues avec Moses Simon et Jean-Charles Castelletto, et son Mercato pourrait s’accélérer avec Pedro Chirivella, annoncé tout proche par Ouest-France. Et une autre piste évoquée pourrait prendre du poids ces prochains jours : celle qui mène à Rafael, le latéral droit de l’OL.

À la rencontre de notre première recrue du mercato estival 🧐#BienvenueJeanCharles — FC Nantes (@FCNantes) May 27, 2020

« Le dossier Rafael, latéral lyonnais qui aurait pu signer l’hiver dernier et frère de Fabio, n’est pas définitivement clos », glissait le site La Maison Jaune la semaine dernière. David Barbet, journaliste bien informé sur l’OL, avait refroidi la piste en expliquant : « Rafael n’a pas envie de quitter Lyon cet été. Il lui reste un an de contrat, il souhaite rester à l’OL et aider le club à faire une grande saison la saison prochaine. »

Mais L’Equipe révèle que Rudi Garcia ne compte plus sur le Brésilien, et celui-ci pourrait donc se résoudre à changer d’air. Pour mieux rejoindre son jumeau Fabio chez les Canaris ? Affaire à suivre…