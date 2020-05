FC Nantes – Mercato : Louza, une bonne saison et puis s’en va ?

true

Auteur d’une excellente saison sous le maillot du FC Nantes, Imran Louza (21 ans) pourrait déjà quitter la Maison Jaune au mercato estival.

Waldemar Kita est encore chamboulé par l’arrêt net de la saison. Le président du FC Nantes a échangé sur le sujet mardi sur l’antenne de L’Équipe du soir en se prenant le bec avec Roxana Maracineanu. La tension ne semble pas retombée et pourrait avoir des effets dévastateurs sur le mercato des Canaris. Le patron du FCN le dit et le répète : il a les reins assez solides pour faire face à la crise économique. Cela ne veut pas dire qu’il fermera automatiquement les yeux sur les bonnes opportunités de vente cet été.

Si l’option d’achat de Moses Simon devrait être bientôt levée moyennant 5 M€, la porte ne serait ainsi pas fermée à ses courtisans cet été. L’OL et le Stade Rennais seraient les plus insistants à l’heure actuelle, sans parler de la Chine. Un autre départ pourrait permettre au FC Nantes de renflouer ses caisses de manière considérable : Imran Louza.

« C’est du 50-50 pour la valeur montante Imran Louza »

Chouchou de Christian Gourcuff, le milieu de 21 ans a réalisé une excellente première saison en L1. De quoi jouir d’une belle cote sur le marché et attirer les regards des courtisans. « C’est aussi du 50-50 pour la valeur montante Imran Louza, affirme L’Équipe ce mercredi. Sportivement, Nantes a tout intérêt à le conserver, mais si économiquement, le club a besoin de liquidités, il pourrait être à l’écoute du marché pour un joueur qui a su s’épanouir au milieu et peut être aussi très sollicité. »