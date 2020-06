FC Nantes – Mercato : Gourcuff ne s’opposera pas à un départ dans les buts

true

Prêté cette saison à Clermont (Ligue 2), Maxime Dupé, de retour au FC Nantes, veut capitaliser sur sa saison pour rejoindre un nouveau club dans la peau d’un titulaire.

Loin de son club formateur, Maxime Dupé (27 ans) s’est révélé en Ligue 2. Titulaire à 27 reprises, le gardien du FC Nantes a été un acteur déterminant de la belle saison de Clermont. Les Auvergnats (4e) ont été coupés par la fin du championnat en raison du Coronavirus.

De retour de prêt, l’ancien champion du monde U20 ne compte pas retourner à Clermont selon les informations de Ouest-France. Mais il ne souhaite pas également rester une nouvelle fois dans le rôle de doublure au FC Nantes. Dupé a pris goût à la pression inhérente au gardien titulaire. Dans ce marché spécial, il regarde en attendant « un projet club » lui permettant d’épouser ses objectifs.

L’entraîneur nantais Christian Gourcuff saluait à l’époque le choix des joueurs de se faire prêter chez nos confrères de Ouest-France : « Leur retour doit apporter quelque chose. Des jeunes peuvent continuer leur formation avec nous. D’autres, plus expérimentés, ont besoin de jouer. Il est difficile de rester trois ans dans un club sans jouer. Dans ce cas-là, il vaut mieux se séparer. Surtout si c’est fait de manière intelligente entre le club et le joueur. »

Embouteillage dans la cage

Seulement, avec six gardiens sous contrat, les Canaris vont devoir statuer la hiérarchie des gardiens. Sous contrat jusqu’en 2022, Dupé ne devrait probablement pas passer devant Alban Lafont (21 ans). À un an des Jeux Olympiques, l’international Espoirs s’est complètement relancé du côté de la Beaujoire. Il va entamer sa deuxième année de prêt en provenance de la Fiorentina (Serie A). Une place de titulaire devrait lui être promise. Ses performances et son potentiel sont toujours suivis par des grandes écuries européennes.