FC Nantes – Mercato : un joli chèque inattendu à venir grâce à Lafont ?

En choisissant de quitter la Fiorentina pour rejoindre le FC Nantes dans le cadre d’un prêt de deux ans, Alban Lafont a fait un choix visiblement payant. Le portier des Canaris a réalisé une bonne saison qui relance une carrière à l’arrêt après son exil manqué en Italie. Si une option d’achat de 7 millions d’euros est assortie au prêt de deux ans de Lafont, le site Fiorentina.it a révélé que la Viola, contre un chèque d’un million d’euros, aurait une clause de rachat pour faire revenir Lafont en Italie et ainsi négocier une vente plus juteuse.

