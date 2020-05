FC Nantes – Mercato : Mogi Bayat a récupéré le Canari le plus coté du marché !

true

Proche du FC Nantes, Mogi Bayat a réussi un coup de maître en récupérant le rôle de représentant d’Imran Louza.

Vendredi, « RMC Sport » s’est intéressé au cas d’Imran Louza (FC Nantes, 21 ans), un joueur apprécié de Christian Gourcuff mais déjà très courtisé. En effet, d’après le site de la radio, l’AC Milan s’intéresse à lui en cas d’arrivée sur le banc de Ralf Rangnick et l’OL suit également attentivement l’évolution de l’international Espoirs, sous contrat avec les Canaris jusqu’en juin 2024.

Ces derniers mois, Louza a également fait l’objet d’une bataille d’agents, plusieurs intermédiaires flairant le potentiel du jeune talent issu de la Gaillette. Une bataille finalement remporté par… Mogi Bayat, l’homme de confiance de Waldemar Kita, souvent présenté comme le directeur sportif officieux du FC Nantes.

Pour Mogi Bayat, avoir mis la main Louza lui garantit déjà d’énormes commissions. Au FCN, on estime aujourd’hui la cote du jeune talent à plus de 10 M€. C’est d’ailleurs une offre à cette hauteur que Bayat devra ramener s’il espère toucher le pactole dès cet été, Christian Gourcuff et Waldemar Kita n’ayant pas l’intention de laisser filer le prodige à moins d’une offre qui ne se refuse pas…