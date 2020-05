FC Nantes – Mercato : Monchi aurait un nouveau Canari dans le viseur

true

D’après la presse ibérique, Moses Simon (ailier prêté au FC Nantes, 24 ans) serait dans le viseur du FC Séville et de Monchi.

Si Moses Simon (24 ans) n’est pas encore officiellement un joueur du FC Nantes, il ne fait guère de doutes que Waldemar Kita a tout à gagner à lever l’option d’achat posée par Levante (5 M€) pour son buteur nigérian. En effet, quoi qu’il arrive, Simon sera revendu pour plus cher que son prix d’achat, lui qui a déjà fait l’objet de sollicitations de Chine pour un transfert à 12 M€.

Séville prêt à surrenchérir sur l’option du FC Nantes ?

En France, le Stade Rennais et l’OL suivent avec attention les performances du natif de Jos (auteur de 9 buts et 8 passes décisives en 30 matches cette saison) et ils ne sont pas les seuls. D’après « La Razon », Monchi – qui connait bien le marché nantais pour avoir fait venir Diego Carlos l’été dernier – songerait à Moses Simon en cas de départ de Nolito (33 ans) d’Andalousie.

Le site « Fichajes.com » assure même que du côté sévillan, on ne rechignerait pas à payer 12 M€ à Levante pour s’attacher les services de Moses Simon si l’option d’achat prioritaire du FCN n’était pas levée dans les temps. Une manière de mettre la pression sur les Canaris pour accélérer un peu le mouvement ?