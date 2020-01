FC Nantes – Mercato : Olivier Veigneau ciblé par le RC Lens… et le FCN ?

true

À 34 ans, Olivier Veigneau pourrait prendre un nouveau virage en carrière. Quatre ans et demi après son arrivée à Kasimpasa, L’Équipe annonce que l’ancien latéral gauche du FC Nantes pourrait bien quitter la Turquie d’ici à la fin du mercato hivernal. Le défenseur en fin de contrat en juin prochain intéresse plusieurs de clubs de L1 et L2. Le Havre, le SCO d’Angers et le Paris FC se seraient ainsi déjà renseignés au sujet de l’ancien capitaine des Canaris (2011-2015).

« Un retour en France pourrait m’intéresser »

« À six mois de la fin de mon contrat, un retour en France pourrait m’intéresser, affirme Veigneau, qui sera libéré par son club en cas d’offre satisfaisante. Je sais que des clubs cherchent à ce poste. » Le latéral gauche est bien renseigné puisque Nîmes, le RC Lens et le FC Nantes ont notamment exprimé leur volonté de se renforcer dans les couloirs.

Le FCN s’est penché récemment sur Bacary Sagna (36 ans) pour occuper le flanc droit et ne semble pas effrayer à l’idée de miser sur un vieux briscard. Par ailleurs, ce même Veigneau ne serait pas contre rester en Turquie non plus, où d’autres équipes dont Fenerbahçe et Besiktas ont un besoin à combler.