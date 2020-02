FC Nantes – Mercato : Percy Prado, à peine lancé, déjà sur le départ en juin ?

true

Né au Pérou mais arrivé en France à quatre ans, Percy Prado (24 ans) a eu l’occasion de se montrer sur les deux derniers matches du FC Nantes. Titulaire face à Kylian Mbappé et au PSG, le latéral péruvien a eu l’occasion d’enchaîner à Dijon. Des prestations qui n’ont toutefois pas convaincus les supporters malgré les encouragements de Christian Gourcuff en conférence de presse.

Inconnu du grand public, Prado a donné un entretien à « 20 Minutes Nantes » où il raconte son départ de Lima enfant, son arrivée dans le quartier de Malakoff, ses gammes à la Jonelière dont il est l’un des derniers « rescapés » de sa génération 1996 avec Alexandre Olliero… Et se confie également sur son avenir.

Un contrat qui s’achève en juin, pas de proposition

« Vouloir partir de moi-même, j’en ai eu envie. J’ai souvent senti qu’il n’y avait pas vraiment à Nantes de liens avec les coachs du dessus », raconte en toute franchise l’intéressé, qui s’est néanmoins accroché, bénéficiant du soutien du coach de la réserve Pierre Aristouy. Lancé sur son avenir, Percy Prado a reconnu qu’il ne savait pas trop où il serait l’été prochain : « Je suis en fin de contrat en juin. Je ne me prends pas trop la tête, je reste concentré sur ma fin de saison avant de penser à autre chose. J’ai envie de grandir, si ça ne doit pas se faire ici, on ira ailleurs. Je ne ferme pas de porte, mais si on me fait une proposition, je l’étudierai ».