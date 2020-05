FC Nantes – Mercato : qui es-tu, Jung-bin Park (Servette FC) ?

true

A l’instar du FC Lorient, le FC Nantes s’intéresse à l’ailier coréen Jung-bin Park (Servette FC, 26 ans) l’été prochain.

Il y a quelques jours, « L’Equipe » a lâché un nouveau nom pour le Mercato du FC Nantes : Jung-bin Park (26 ans), ailier sud-coréen du FC Servette. Arrivé en novembre dernier en Suisse où il avait réussi ses débuts jusqu’à la crise sanitaire du Coronavirus (6 apparitions, 4 buts, 2 passes décisives), l’ex-international U23 (2 capes) présente un avantage non négligeable : il sera libre en juin, lui qui n’avait signé que jusqu’en fin de saison, se laissant malgré tout la possibilité d’une saison supplémentaire en option.

Repéré par des recruteurs européens très jeune alors qu’il évoluait avec la Corée du Sud U16, l’ailier de poche (1m77) a rapidement quitté la Jeonnam Dragons Formation où il évoluait à l’époque pour rejoindre l’Allemagne et les équipes de jeunes du VfB Wolfsbourg. Jamais apparu avec l’équipe fanion, Park débute sa carrière professionnelle sur un prêt du côté de Greuther Fürth, alors en Bundesliga. Sur les six mois de son prêt, il apparaît à neuf reprises… Connaissant même ses premières minutes au stade Olympique face au Bayern Munich et ses stars (défaite 2-0).

Des galères en Allemagne et au Danemark

A l’issue de la saison, Greuther Fürth ne se sauve pas et le natif de Busan signe en toute fin de Mercato à Karlsruhe (D2 allemande) où il passe deux saisons très mitigées (16 apparitions, 1 passe décisive) avant son départ, le 30 août 2015 pour le Danemark. D’abord à l’IK Hobro puis à Viborg FF. En quatre ans, il cumule alors 76 apparitions (7 buts, 4 passes) sans jamais réellement s’imposer comme l’une des stars du championnat. Il finit même son contrat avec l’équipe réserve.

A l’été 2019, Jung-bin Park aspire à relancer sa carrière. A cette époque, son agent sollicite pas mal d’essais. Y compris en France. Le Nîmes Olympique et l’ESTAC l’accueillent pour quelques jours mais ne donne pas suite. Au chômage, il saisit finalement la main tendue par Gérard Bonneau, l’ancien responsable du recrutement chez les jeunes à l’OL devenu directeur sportif du Servette FC. Le succès est rapide et immédiat. Reste à savoir s’il s’agit d’un feu de paille où de l’éclosion d’un joueur promis à évoluer au plus haut niveau…