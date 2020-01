FC Nantes – Mercato : Renaud Emond déjà comparé à une star du PSG

true

Le FC Nantes a enfin ferré son attaquant. Dans les prochains jours, Renaud Emond (Standard de Liège, 28 ans) devrait officiellement s’engager pour deux saisons et demi dans la Cité des Ducs. Un recrutement signé de l’agent Mogi Bayat, proche de Waldemar Kita.

En Belgique, même s’il marquait régulièrement entre 10 et 15 buts par saison, l’attaquant ne faisait pas l’unanimité auprès des supporters du Standard. Interrogé par France Bleu Pays-de-la-Loire, le journaliste de la Dernière Heure Maxime Jacques, qui suivait le club liégeois au quotidien, a donné son avis sur ce joueur, osant même une petite comparaison avec le Matador.

« Toutes proportions gardées, c’est un petit peu un Cavani »

« C’est un attaquant un peu atypique, très travailleur, vraiment à louer pour sa mentalité. C’est un joueur de collectif (…) Ce n’est pas un joueur capable de jouer dos au but ou là pour garder le ballon. Ce ne sont pas ses qualités. C’est quelqu’un de très bon dans la surface. Il ne lui faut pas beaucoup d’occasions pour marquer et quand il est en confiance, il peut enchaîner les buts (…) Toutes proportions gardées, c’est un petit peu un Cavani. Quelqu’un capable d’aller chercher les ballons très bas, qui a déjà dépanné sur le flanc droit. Il a le sens du but », a expliqué le journaliste, qui le voit parfaitement complémentaire d’un Kalifa Coulibaly, lui aussi passé par la Belgique mais aux qualités très différentes.