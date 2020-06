FC Nantes – Mercato : sept joueurs ont été placés sur la liste des transferts !

true

Sept joueurs de l’effectif de Christian Gourcuff ont été mis sur le marché. Soit parce qu’il n’était plus dans les plans du FC Nantes, soit pour financer le Mercato.

Sur son site internet, « Ouest-France » a évoqué la suite du Mercato du FC Nantes, dévoilant notamment les noms des joueurs que les Canaris souhaitent transférer (pour des raisons diverses). Ils sont au nombre de sept au moins.

Quatre candidats au départ derrière

Dans les buts, la hiérarchie est établie. Derrière Alban Lafont, Denis Petric sera le numéro 2 et Charly Jan le 3e gardien. Maxime Dupé et Quentin Braat, respectivement de retour de prêt à Clermont et Niort, sont invités à se chercher un nouveau point de chute. En défense, Christian Gourcuff cherche un nouveau latéral derrière l’actuel trio (Fabio, Appiah, Traoré). Une arrivée qui pousse Wesley Moustache, laissé à disposition de la réserve pour la reprise, vers la sortie. Avec l’arrivée de Jean-Charles Castelletto, Molla Wagué ne sera pas non plus retenu dans l’axe.

Touré et Coulibaly pour rentrer de l’argent

S’il n’est pas vu comme indésirable, le capitaine Abdoulaye Touré ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante… Et sera remplacé par une recrue au poste de sentinelle le cas échéant. Samuel Moutoussamy est quant à lui placé sur la liste des transferts. Enfin, les Canaris souhaitant finaliser la venue d’un buteur, Kalifa Coulibaly a la porte ouverte. L’été dernier, le FCN avait refusé des offres russes pour le géant malien. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci si ces dernières réapparaissaient…