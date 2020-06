FC Nantes – Mercato : Simon Moses révèle ce qui a fait la différence pour rester

true

Simon Moses, l’ailier du FC Nantes, voit son avenir canari se prolonger depuis que son club a levé son option d’achat.

Même si rien ne garantit aujourd’hui que Simon Moses va rester un joueur du FC Nantes jusqu’à la fin du Mercato, les Canaris ont en tout cas réalisé ce que tous les supporters attendaient, à savoir lever son option d’achat. Il faut dire que malgré la saison tronquée, le prêt de l’ailier nigérian en provenance de Levante a été une vraie réussite.

Dans les colonnes de Goal, Simon Moses revient d’ailleurs sur ce changement salvateur tant l’expérience espagnole est un mauvais souvenir pour lui. « La barrière de la langue a été difficile parce que mon entraîneur [Paco Lopez] ne parlait pas anglais. Tout ce qu’il parle, c’est l’espagnol, ce qui a rendu très difficile de communiquer efficacement avec lui et je pense que cela a affecté ma performance », a confié l’ailier nantais.

Chez les Canaris, Simon Moses a donc trouvé des conditions bien plus propices à son épanouissement. Expliquant évidemment son envie de continuer l’aventure avec les Canaris. « Ici en France, je comprends leur langue et la plupart de mes coéquipiers parlent aussi anglais. Cela me rend très libre et je peux également comprendre ce que disent mes entraîneurs. J’ai décidé de rester à Nantes parce que l’amour pour moi ici est plus fort que ce que j’ai obtenu en Espagne. Mes coéquipiers et les supporters apprécient mes efforts et cela m’a donné envie de rester. » De quoi rendre l’ailier nantais particulièrement ambitieux. « Je continuerai à faire de mon mieux pour l’équipe et j’espère que nous pourrons obtenir un billet pour jouer en Ligue des champions ou en Ligue Europa. C’est l’un de mes objectifs », assure Simon Moses.