FC Nantes – Mercato : Touré, Suarez… Waldemar Kita fait un point sur les transferts

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita, a commenté les rumeurs faisant état d’un départ d’Abdoulaye Touré et d’une arrivée de Luis Suarez.

Waldemar Kita a été interviewé par RMC ce mercredi soir. Le président du FC Nantes a fait le point sur le mercato de son club, évoquant notamment deux rumeurs. La première concerne son capitaine Abdoulaye Touré, courtisé par deux clubs italiens. D’après Kita, si les Canaris reçoivent une bonne offre, ils ne retiendront pas leur joueur : « Abdoulaye Touré est à Nantes depuis qu’il a cinq ans. Il nous a dit qu’il avait envie de partir. Si on reçoit une offre valable, il sortira, il n’y a pas de raison ».

Autre rumeur, celle d’un intérêt pour l’attaquant colombien Luis Suarez, prêté la saison passée à Saragosse mais sous contrat avec Watford, relégué en Deuxième division anglaise. Interrogé sur le sujet, Kita s’en est tiré avec une pirouette au sujet de Suarez mais a confirmé qu’il voulait renforcer le secteur offensif : « La priorité est de recruter un attaquant. Luis Suarez ? Celui de Barcelone (rires) ? Qui il n’intéresserait pas ? ».

Enfin, le patron du FCN a assuré qu’il était à l’écoute de son entraîneur, Christian Gourcuff, et que l’argent n’était pas un problème pour son club. « On a déjà pris deux joueurs, Castelletto et Chirivella, ce sont deux très bons joueurs mais si le coach nous en demande d’autres, on les fera. On peut ajouter deux joueurs, financièrement il n’y a pas de problème. »