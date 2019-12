FC Nantes – Mercato : trois bonnes raisons de miser sur Préjuce Nakoulma

false

Depuis quelques jours, la piste Préjuce Nakoulma (libre, 32 ans) est revenue dans l’actualité au FC Nantes. Trois bonnes raisons de rappeler le Burkinabé sur les bords de l’Erdre.

Il connait la maison

Apparu à 29 reprises (pour 9 buts) avec le maillot des Canaris sur les épaules, l’international burkinabé (52 capes) présente l’avantage d’être déjà adapté à la Ligue 1 et au FC Nantes. Même si l’effectif a beaucoup bougé depuis un an et demi, Préjuce Nakoulma connait du monde dans l’effectif et dans le staff des Canaris. Son adaptation n’en sera que plus facile.

Au niveau financier, c’est une bonne affaire

Si la question de son état physique peut se poser du fait de son absence de compétition depuis plus de six mois et son départ de Rizespor, l’attaquant de 32 ans – qui est revenu vivre dans la Cité des Ducs suite à son départ de Turquie – présente l’avantage de ne pas être trop onéreux pour les finances ligériennes. Le natif de Ougadougou ne coûte pas un centime en indemnité de transferts et ne sera sans doute pas trop gourmand au niveau salarial étant au fait de la politique maison.

Son agent n’est plus un problème

On le sait : l’un des principaux soucis connu par Préjuce Nakoulma au moment de son départ du FC Nantes en août 2018 était la relation exécrable entre le clan Kita et son ancien agent turque. A l’époque, Waldemar Kita estimait que le Burkinabé était un bon garçon instrumentalisé par son agent. Un agent qui n’hésitait pas à menacer l’homme d’affaires franco-polonais à longueur de relances par mail. Aujourd’hui, Nakoulma s’est séparé de son problématique conseiller. Forcément, cela change ses perspectives.