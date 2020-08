FC Nantes – Mercato : ulcéré à Bordeaux, Kita relance en urgence le dossier de l’attaquant

true

Le piètre nul du FC Nantes face aux Girondins de Bordeaux en ouverture de la saison (0-0) aurait définitivement convaincu Waldemar Kita de miser sur un buteur au mercato.

Le dernier derby de l’Atlantique ne restera pas dans les annales. Hier, les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes ont offert un piètre spectacle pour le match d’ouverture de la L1 au Matmut Atlantique (0-0). Laurent Koscielny n’est pas tout à fait négatif après celui-ci.

« C’était un match difficile, surtout quand on est à dix après 20 minutes de jeu. On a été solidaires. On savait que cela allait être dur et je pense qu’on s’est créé les meilleures occasions. Avec un peu plus de lucidité, on aurait pu marquer, a estimé au micro de la chaîne Téléfoot le défenseur de Bordeaux. On est contents avec ce point-là, l’état d’esprit a été très bon. Ce groupe est solidaire, travailleur et a envie de donner le maximum les uns pour les autres. C’est bien pour plus tard. »

L’état-major du FC Nantes n’a pas apprécié la prestation à Bordeaux

Tous ne sont pas de l’avis de Koscielny. Du côté du FC Nantes, Christian Gourcuff a notamment pesté devant le manque de vitesse de ses attaquants. Le coach des Canaris a transmis ses inquiétudes à ses dirigeants, conscients de la faiblesse de Kalifa Coulibaly devant le but. « Bon la seule bonne nouvelle ce soir c’est que l’état major du club n’a pas du tout apprécié la prestation et le manque de présence devant, estime l’insider Emmanuel Merceron sur Twitter. Ça va peut être faire bouger plus vite. » La dernière piste du FC Nantes en attaque se nomme Luis Suarez (Watford, 22 ans).