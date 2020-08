OM, FC Nantes : les deux clubs profitent du sacre du FC Séville en Ligue Europa

true

Le sixième sacre du FC Séville en Ligue Europa vendredi contre l’Inter Milan a des retombées positives sur le FC Nantes et l’OM grâce à Diego Carlos et Lucas Ocampos.

Le FC Séville occupe la Une des journaux espagnols du jour. « Séville League », s’exclament en choeur AS et Marca, qui rappellent que le club andalou a remporté hier à Cologne sa sixième victoire en autant de finales disputées dans la compétition dans son histoire.

Vendredi, les hommes de Julen Lopetegui ont su prendre la mesure de l’Inter Milan, qui menait pourtant d’un but après cinq minutes de jeu et un penalty concédé par Diego Carlos. Le défenseur central brésilien a souffert pendant la rencontre mais il a aussi été le sauveur de son équipe en marquant le dernier but d’un retourné qui fera date (3-2).

Le FC Nantes ne s’y est d’ailleurs pas trompé en rendant hommage à son ancien joueur après sa finale et son but somptueux. « Toutes nos félicitations à Diego Carlos, Nantais de 2016 à 2019, vainqueur de la Ligue Europa avec le FC Séville et décisif en finale. Grande Diego », a ainsi tweeté la Maison Jaune.

Toutes nos félicitations à Diego Carlos, Nantais de 2016 à 2019, vainqueur ce soir de l’@EuropaLeague avec @SevillaFC et décisif en finale 🙌 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗗𝗶𝗲𝗴𝗼.#SEVINT pic.twitter.com/vYTlV5N9s3 — FC Nantes (@FCNantes) August 21, 2020

L’OM est également impacté positivement par e sacre du FC Séville. Lucas Ocampos a en effet rendu hommage aux supporters marseillais au coup de sifflet final, lui qui est sorti en seconde période blessé. « Aujourd’hui, ce trophée il est aussi pour tous les marseillais après 2018, où on a beaucoup souffert, a affirmé l’international argentin. J’espère leur apporter un peu de joie ce soir. Affronter l’OM en LDC la saison prochaine ? J’espère ! Retrouver ce magnifique Vélodrome et les supporters… »