Résultat Ligue Europa : le FC Séville triomphe face à l’Inter après une finale magnifique (3-2)

Le FC Séville a remporté son sixième trophée en C3 après sa victoire en Ligue Europa face à l’Inter Milan dans une finale remarquable d’intensité (3-2).

Pourtant, l’Inter Milan a rapidement pris le match par le bon bout par l’intermédiaire de Lukaku qui a obtenu un penalty au bout de cinq minutes seulement, avant de le transformer (0-1, 5e). Les Andalous ont cependant rapidement réagi sur une magnifique tête plongeante de De Jong (1-1, 12e) avant que le même De Jong ne donne l’avantage aux siens d’une tête croisée (2-1, 33e).

Mais la première période folle n’était pas terminée et Godin, deux minutes plus tard, a parfaitement ajusté le portier adverse d’un coup de tête sur coup franc (2-2, 35e). C’est finalement en deuxième période que Séville a pris un avantage définitif sur un retourné magnifique de Diego Carlos détourné par Lukaku dans son propre but (3-2, 74e). Un dernier sauvetage de Jules Koundé (82e) a ensuite permis au club espagnol de conserver cet avantage qui leur offre un nouveau trophée européen.