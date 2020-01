FC Nantes – Mercato : un ancien des Girondins de Bordeaux rêve de jouer chez les Canaris

true

Dans un communiqué, le FC Nantes a annoncé hier qu’il rendrait hommage à son ancien attaquant argentin Emiliano Sala à l’occasion du match opposant les Canaris aux Girondins de Bordeaux (l’autre club français ayant marqué la carrière de Sala) le dimanche 26 janvier prochain à la Beaujoire, un an après la tragique disparition du joueur.

À l’occasion de la réception des Girondins de Bordeaux, dimanche 17h au stade de la Beaujoire, la direction, les joueurs, les supporters et le Club dans son ensemble rendront un hommage à la mémoire d’Emiliano Sala, tragiquement disparu il y a un an.https://t.co/YLq2UXNNOZ — FC Nantes (@FCNantes) 19 janvier 2020

Et aujourd’hui, sur France Bleu, le père de Valentin Vada, Marcelo Vada, rentré en Argentine après avoir travaillé chez les Girondins de Bordeaux, que son fils rêverait de porter un jour le maillot nantais, lui qui était très proche d’Emiliano Sala.

« Il ne se passe pas un jour sans que je pense à lui, qu’on ne parle pas de lui avec ma famille, avec ma femme, a confié Marcelo Vada. On est très, très triste, c’est une situation très difficile pour nous. Valentin rêve d’endosser un jour le maillot de Nantes, pour rendre hommage à Emiliano et jouer dans le même club que son frère. On a tenté de parler avec son agent, mais le club n’est peut-être pas intéressé ».

Vada, prêté à Saint-Etienne la saison dernière et formé à Proyecto Crecer, comme Sala, évolue depuis cet été à Almeria, en L2 espagnole.