FC Nantes – Mercato : un club aurait pris de l’avance pour Adolfo Gaich

D’après la presse locale, le Benfica Lisbonne aurait pris de l’avance dans le dossier Adolfo Gaich (San Lorenzo), tenté par le FC Nantes.

Comme annoncé par « L’Equipe » hier, le FC Nantes a tenté sa chance pour attirer la pépite de San Lorenzo Adolfo Gaich (21 ans), formulant une offre de 3 M€ vite refusée par le club de la banlieue de Buenos Aires. Si le quotidien sportif a évoqué un transfert possible entre 7 et 8 M€ pour le jeune attaquant, il semblerait pourtant, à en croire les diverses presses étrangères, qu’on soit encore loin de la réalité et ce malgré la faible durée de contrat restant à Gaich, en fin de contrat en 2021.

Dans les faits, San Lorenzo a fixé une clause libératoire à 15 M€ pour Gaich et serait prêt à discuter pour un peu moins. Mais pas non plus 50% de moins et encore moins au niveau de l’offre faite par les Canaris. Il faut dire que les clubs intéressés sont légions et que certains ont même pris une grosse avance.

Si l’on en croit le média « TodoFichajes », Benfica aurait déjà largement amorcé les négociations avec San Lorenzo. Désireux de doubler les autres clubs, notamment italiens (Inter, Milan AC), le club lisboète aurait formulé une offre totale, bonus inclus, approchant les 14 M€. Notons également que l’intérêt de Galatasaray a aussi fuité en Turquie.