FC Nantes – Mercato : un défenseur formé au Stade Rennais tout proche ! 

Si le FC Nantes cherche à recruter un défenseur au mercato hivernal, il pourrait l’avoir trouvé en la personne de Dimitri Foulquier (Watford, 26 ans).

Christian Gourcuff n’a pas très envie de modifier l’effectif du FC Nantes en profondeur cet hiver. Pourtant, l’entraîneur des Canaris aurait donné son feu vert pour attirer Dimitri Foulquier en janvier 2020.

Selon Ouest France, le latéral droit de Watford serait même tout proche de s’engager en faveur du FC Nantes ! « Dimitri Foulquier devrait bientôt jouer sous les couleurs du FC Nantes, avance le quotidien régional sur son site internet ce dimanche. Le joueur ne joue plus à Watford et verrait ainsi l’occasion de relancer sa carrière avec les Jaune et Vert. » Le deal évoqué par OF porte sur un transfert définitif.

Une carrière sinueuse pour Foulquier

Foulquier a la particularité d’avoir débuté en Ligue 1 sous les couleurs du Stade Rennais avant d’embrasser une carrière sinueuse qui l’a mené à Grenade, au RC Strasbourg et donc à Watford, où il cire le banc (3 matches). Le défenseur de 26 ans a aussi remporté le Mondial U20 avec la génération de Paul Pogba, Florian Thauvin ou encore Alphonse Areola. Ses trois compères sont désormais devenus champions du monde en 2018.