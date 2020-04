FC Nantes – Mercato : un duo explosif déjà recruté pour la saison prochaine !

true

L’entraîneur du FC Nantes Christian Gourcuff aura eu le nez creux en recrutant Ludovic Blas (22 ans) à l’En Avant de Guingamp au cours du mercato estival.

Lucas Deaux (31 ans) n’a pas beaucoup changé. Toujours aussi frais et spontané, le milieu du Nîmes Olympique a déclaré sa flamme aux supporters du FC Nantes en cette période de confinement. « Ce lien m’a toujours marqué et puis c’est surtout réciproque, a-t-il avoué sur le site officiel du FCN. À Guingamp, j’ai noué de beaux liens avec des supporters mais ce n’était pas la même saveur. L’engouement était bien différent à Nantes que ce que j’ai pu connaître ailleurs. »

Passé dans les rangs du FC Nantes entre 2012 et 2016, Deaux y a connu de fortes émotions et croisé d’excellents joueurs. Ce fut aussi le cas plus tard à l’EA Guingamp, où il a fait équipe quelques temps avec Marcus Coco et Ludovic Blas, aujourd’hui au FC Nantes. Deaux les apprécie et pense que leur complicité pourrait faire des étincelles chez les Canaris la saison prochaine.

« Le jour où Coco et Blas joueront vraiment ensemble… »

« On n’a pas vraiment eu le temps de s’apercevoir des qualités de Marcus, qui se distingue par sa vitesse mais aussi par sa vélocité et la répétition des efforts. De son côté, Ludo est un joueur pétri de talent, poursuit le Croco. Il était nécessaire pour lui de relever un nouveau défi et on le voit avec ses statistiques et ses performances réalisées cette saison. C’est un cran au-dessus de ce qu’il faisait à Guingamp. Je pense sincèrement que c’est un joueur qui correspond à la mentalité du club, d’un point de vue technique. J’espère que ces deux « gamins » feront une grande carrière. C’est parti pour et je souhaite vraiment que Marcus se remettra correctement de sa blessure. J’étais vraiment attristé que ça lui arrive parce que c’est un bosseur, qui a toujours le sourire. Le jour où ils joueront vraiment ensemble, je pense que leur complicité pourra faire des différences. »