FC Nantes – Mercato : un espoir du club explique son départ

Milieu de terrain formé au FC Nantes et qui évoluait en réserve, Teddy Bouriaud va quitter les Canaris où il n’a pas réussi à percer chez les pros.

Teddy Bouriaud n’est pas connu du grand public, et pour cause : ce joueur de 23 ans formé au FC Nantes n’a jamais joué chez les professionnels. Il a dû se contenter de la réserve la saison passée et s’apprête à quitter le nid pour voler de ses propres ailes. Le milieu de terrain a expliqué au site Goal les dessous de cette séparation en bons termes.

« Ils ont décidé de se séparer de plusieurs joueurs en réserve dans l’optique de faire de la place pour la génération 2002 qui est excellente. Je le comprends, surtout qu’aujourd’hui je ne suis ni trop jeune, ni trop vieux. C’était compliqué pour eux de me situer quelque part. »

👶➡️… 🏟️🔰 🚸 Mes premiers pas à la Beaujoire ! 😉 Nouvelle rubrique « fil rouge ou plutôt jaune et verte » pour nos jeunes 🐥 Ça demarre avec Évan U14 🔰 👇https://t.co/fv8xFfwfy8 pic.twitter.com/87z7sQQok3 — FC Nantes Académie (@FCNAcademie) May 6, 2020

« Pourquoi je n’ai pas joué avec les pros ? C’est une bonne question… Si ce n’est pas passé pour moi, c’est peut-être parce que ce n’était pas le bon moment. Peut-être qu’il n’y avait pas l’entraîneur qu’il me fallait ou que je n’avais pas le bon profil. Mais honnêtement, je n’en veux à personne.