FC Nantes – Mercato : un nouveau coup de théâtre ralentit le dossier Luis Suarez !

Suivi par le FC Nantes et le Stade Rennais, sans que les deux clubs n’aient soumis d’offres pour l’instant, le dossier Luis Suarez (Watford, 22 ans) pourrait bien s’étirer encore quelques semaines. Initialement prêté au Real Saragosse jusqu’au 5 août, le Goleador colombien (19 buts cette saison) pourrait bien étirer son passage en D2 espagnole pour encore quelques semaines.

En effet, du fait de la pandémie de coronavirus, les play-offs pour la montée ont fait une pause… Et Saragosse est directement concerné. Le club ibérique a donc décidé, par le biais de son président Christian Laperta, de médiatiser l’affaire pour obtenir de Watford une extension de prêt. « Nous avons reçu la nouvelle il y a quelques heures du refus de Watford de prolonger le contrat de prêt de Luis Suárez au-delà du 5 août, malgré le fait que le joueur veuille continuer avec nous et disputer les barrages », a-t-il lâché, dénonçant une « attaque » des Hornets contre l’intégrité de la compétition. Sous pression, Watford – tout juste relégué en Championship et désireux de rapatrier Luis Suarez – aurait revu sa position ces dernières heures.

Selon le « Watford Observer », les négociations seraient toujours en cours afin de contenter le joueur et le ramener dans les meilleures dispositions possibles en Angleterre. Pisté en Liga « y compris à Barcelone » selon le média britannique, Luis Suarez pourrait également rester chez les Hornets dans un objectif de remontée immédiate. Si aucune offre satisfaisante ne tombe (autour de 15 M€), sa direction ne l’exclut pas. Mais pour garder Suarez en D2 anglaise, Watford va devoir lui donner un minimum envie. Quoi de mieux que de se montrer magnanime avec Saragosse et lui permettre d’achever son aventure proprement ?

Zaragoza claim Watford have refused to extend Luis Suarez loan for the Segunda play-offs, but discussions between the clubs are continuing, no decision made yethttps://t.co/1Isno647LJ#WatfordFC

— Ryan Gray (@ObserverRyan) August 4, 2020