FC Nantes – Mercato : les Canaris ont déjà réglé un premier chantier prioritaire

En début de mercato, le FC Nantes avait comme priorité de dégraisser le poste de gardiens de but. Un chantier mené rapidement à bien.

Pour la rentrée des classes, les prétendants au poste de gardien de but du FC Nantes étaient nombreux. Très vite, Christian Gourcuff a demandé à ses dirigeants d’écrémer les postulants. Le but était d’élaborer une hiérarchie claire le plus rapidement possible.

Dans cette première partie de mercato, les Jaune et Vert ont réglé le problème. Trois gardiens sont partis de la Jonelière. Maxime Dupé (27 ans) a été transféré à Toulouse (L2), où il retrouve une place de numéro un. Alexandre Olliero (24 ans) a été prêté à Pau (L2). Hier, Quentin Braat (23 ans) a été cédé définitivement aux Chamois Niortais (L2), où il avait été déjà prêté l’année dernière.

La saison prochaine, la hiérarchie des gardiens sera limpide. Pour sa deuxième année de prêt en provenance de la Fiorentina, Alban Lafont (21 ans) sera le titulaire au poste. Derrière, Denis Petric (32 ans) puis Charly Jan (21 ans), engagés jusqu’en 2022, joueront des coudes pour tenter de bousculer l’ordre établi.

Au FC Nantes, les travaux pour dénicher un attaquant ont commencé

Désormais, les pensionnaires de la Beaujoire vont se concentrer sur le dossier de l’avant-centre. Christian Gourcuff a réclamé l’arrivée d’un buteur. La saison passée, les Nantais étaient trop dépendants de l’apport de Moses Simon.

Dernièrement, le nom d’Adrian Grbic (23 ans), parti maintenant à Lorient, et d’Adolfo Gaich (21 ans), San Lorenzo, ont circulé sans que ces derniers aboutissent : « Oui… (sourire ; n.d.l.r : si Nantes croise les doigts pour finaliser son choix numéro 1), a concédé la semaine dernière Philippe Mao, coordinateur sportif, à Presse Océan. Pour l’instant, pas grand-chose ne bouge. Il ne faut pas le faire trop tard car vous pouvez vous retrouver coincé. On va entrer dans ce moment où il faudra être réactif. C’est sûr, des pistes peuvent se fermer tous les jours. Mais si on ne recrute pas et qu’on ne perd personne, on ne sera pas non plus à la rue. »

Deux retouches pourraient également être apportées à l’effectif du FC Nantes. En cas de départ du capitaine Abdoulaye Touré (26 ans), qui a des envies d’ailleurs, un milieu de terrain sera recherché pour rejoindre l’Erdre. Enfin, Christian Gourcuff aimerait s’appuyer sur un latéral polyvalent pour parfaire son groupe qui aura des ambitions plus élevées en Ligue 1 la saison prochaine.