FC Nantes – Mercato : un renfort pourrait débarquer à la surprise générale !

À la surprise générale, le FC Nantes serait en passe d’accueillir le milieu nigérian Mikel Agu (Viroria Guimaraes, 27 ans). Cela pourrait signifier le départ d’Abdoulaye Touré.

Abdoulaye Touré a-t-il fait son temps au FC Nantes ? Certains supporters des Canaris ne sont pas loin de le penser au regard des carences affichées par l’ancien capitaine de Christian Gourcuff la saison dernière. Toujours est-il que le milieu de terrain est encore présent dans l’effectif et qu’il n’a pas trouvé de point de chute (malgré des pistes en Italie).

C’est la raison pour laquelle on sera moins affirmatif que le site Own Nigeria pour avancer l’arrivée de Mikel Agu. Si le milieu défensif du Vitoria Guimaraes (27 ans) était déjà une piste évoquée un peu plus tôt cet été au FC Nantes, nos confrères assurent qu’il s’est déjà mis d’accord avec les Canaris pour cette saison.

Mikel Agu est évalué à 2,4 M€

Le journaliste Daniel Martins croit même savoir qu’une annonce pourrait avoir lieu dans les prochains jours pour officialiser le transfert d’Agu chez les Canaris ! Au début du mercato, le joueur formé au FC Porto était aussi dans le viseur du FC Lorient et du RC Strasbourg. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’intéressé est évalué à 2,4 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.