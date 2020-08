ASSE, FC Nantes, RC Strasbourg – Mercato : une piste commune en L2 drague la L1

true

Gédéon Kalulu (22 ans) a réussi une excellente saison sous le maillot de l’AC Ajaccio, et ne ferme pas la porte à un transfert en Ligue 1 d’ici à la fin du mercato.

Gédéon Kalulu fait partie de ces joueurs de L2 qui ont crevé l’écran en 2019-2020. Membre de l’équipe type de L2 la saison dernière, le latéral droit de l’AC Ajaccio ne veut néanmoins pas se précipiter avant de se déterminer quant à son avenir. Il garde toutefois un oeil attentif sur le marché de L1, où l’ASSE, le FC Nantes mais aussi le RC Strasbourg ont pris des renseignements cet hiver.

La Ligue 1 l’intéresse

« J’ai eu des opportunités à l’étranger. Que ce soit en Serie A, en Championship, en Bundesliga. Si j’avais voulu partir à tout prix, j’aurais pu. Mais partir pour partir, ça n’a pas de sens. Je prends toujours le temps de la réflexion, de poser les choses, d’avoir en face un projet qui me fait avancer, un coach qui me fait confiance, explique Kalulu à L’Équipe. Je ne néglige pas du tout la Ligue 1 ! Quand on voit deux demi-finalistes de C1 français, on mesure la qualité du championnat. S’il y a une passerelle pour moi pour la Ligue 1, ce serait bien. Oui, s’il y a un projet où je sens que je peux progresser, j’y serais bien sûr attentif. Ce serait une belle récompense. »

Kalulu garde un œil sur l’OL

Formé à l’OL, le joueur de 22 ans gardera un œil attentif à la demi-finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (21h). « Personne ne les attendait face à City, face à la Juve. Et on a vu le résultat. Eux se doivent d’y croire. Ils se sont donné l’opportunité d’y croire. Qu’ont-ils à perdre ? Rien », a-t-il conclu avec philosophie.