FC Nantes – Mercato : une clause inconnue rapproche Simon d’un futur chez les Canaris

Le FC Nantes va-t-il conserver Simon Moses au terme de cette saison ? Pour le moment, cela n’est pas encore acquis… d’un cheveu.

Parmi les bonnes pioches réalisées lors du dernier Mercato estival, le FC Nantes peut se féliciter d’avoir obtenu le prêt avec option d’achat de Simon Moses. L’ailier nigérian fait partie des révélations de Ligue 1 cette saison.

De quoi donner forcément envie au club nantais de conserver celui qui n’est que prêté pour le moment. Néanmoins, son option d’achat fixée à 5 millions peut laisser de bons espoirs à Waldemar Kita de le conserver.

20 février 2019

Mais une clause révélée par Las Provincias, quotidien local de la région de Levante, rapproche encore plus Simon Moses d’un avenir à long terme chez les Canaris. En effet, une clause assortie au prêt prévoirait que l’option d’achat prévue deviendra obligatoire à deux conditions. La première, que l’ailier dispute 25 matchs avec le FC Nantes. La seconde, qu’il marque 10 buts minimum. Avec un bilan de 30 matchs pour 9 buts inscrits, Simon Moses n’est donc plus qu’à une réalisation de rendre l’option d’achat de 5 millions obligatoire. De quoi envisager un avenir nantais… si la saison se termine bel et bien.