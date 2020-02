FC Nantes – Mercato : une dernière condition à lever pour Moses Simon

true

Meilleur joueur du FC Nantes ces derniers temps (26 apparitions, 9 buts, 8 passes décisives cette saison), Moses Simon (24 ans) va prochainement s’asseoir autour d’une table avec Waldemar Kita pour discuter de son transfert définitif en provenance de Levante.

Nantes a la main sur le dossier

Seulement prêté pour un an avec option d’achat, le Nigérian est tout proche de combler les conditions pour rendre la levée du transfert à 5 M€ automatique. Complétant les informations déjà dévoilées par le quotidien « L’Equipe » en janvier, le média ibérique « El Desmarque » explique qu’il y avait deux caps à atteindre pour que l’intéressé reste chez les Canaris. Caps qui n’ont plus rien à voir avec l’UD Levante, qui n’attend plus que d’encaisser le chèque de 5 M€ pour remettre ses comptes à flot avant le 30 juin et qui ne pourra plus réévaluer à la hausse le montant de cette option.

A un but d’activer l’option d’achat

Moses Simon devait disputer au moins 25 matchs en compétition officielle (ce qu’il a fait) mais également marquer dix buts (9 actuellement). Victime d’un simple coup au genou, l’intéressé n’est pas encore forfait pour le prochain match du FCN face à Metz samedi. L’occasion de mettre fin à ce faux suspense ? Quoi qu’il arrive sur les prochains mois de compétition, la direction ligérienne était déjà déterminée à le conserver vu sa cote sur le marché…