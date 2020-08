FC Nantes – Mercato : une pépite turque dans le viseur ?

true

Selon un journaliste turc, le FC Nantes aurait proposé 1,3 M€ à Genclergirligi pour son jeune milieu de terrain Berat Özdemir.

Toujours à la recherche de prospects sur le marché des transferts, le FC Nantes aurait une pépite turque dans le viseur. Le journaliste Ertan Suzgun assure que les Canaris auraient même déjà formulé une offre de 1,3 M€ à Genclerbirligi pour son jeune milieu de terrain Berat Özdemir (22 ans).

International U19 et Espoirs, Özdemir a l’avantage d’être francophone. Milieu de terrain défensif au profil box to box, il a pour modèle Patrick Vieira et Yaya Touré. Gros bémol toutefois : d’autres sources indiquent que les grands clubs stambouliotes sont sur les rangs et que les enchères seraient déjà montées à 5 M€.