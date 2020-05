FC Nantes – Mercato : une très bonne nouvelle tombe pour Gourcuff

false

Le technicien du FC Nantes, Christian Gourcuff, pourra continuer avec son staff. Cyril Moine et Patrick Collot ont en effet prolongé leurs contrats.

Selon toute vraisemblance, il devrait y avoir une certaine sérénité au FC Nantes lors du prochain mercato estival. Peu probable, en tous cas, que Waldemar Kita et son fils soient contraints de dénicher un nouvel entraîneur juste avant la saison 2020-2021. En effet, et comme vient de le confirmer Ouest-France, Christian Gourcuff, le technicien des Canaris, vient de voir son staff prolonger.

Cyril Moine, le préparateur physique des Jaunes et de l’équipe de France, a paraphé un nouveau contrat. Quant à Patrick Collot, il avait donné son accord en décembre dernier et ratifié un contrat de deux saisons supplémentaires jusqu’en juin 2022.

« Il n’était pas question que je reparte dans un contexte de tension. »

« J’ai été très satisfait de la qualité relationnelle que j’ai eue avec mon staff, a déclaré à Gourcuff à Ouest-France. C’était une condition essentielle pour que je continue. Il n’était pas question que je reparte dans un contexte de tension. J’apprécie à sa juste mesure la sérénité et le bien-être que je connais à Nantes, car je les sais de plus en plus rare dans le foot professionnel. »