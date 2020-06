FC Nantes – Mercato : Valère Germain (OM), une piste morte-née pour les Canaris ?

true

Si le FC Nantes est cité parmi les clubs susceptibles d’accueillir Valère Germain (OM, 30 ans), cela paraît quand même hautement improbable. Décryptage.

Le FC Nantes en quête d’un grand attaquant, plusieurs pistes sentant le réchauffé ont fleuri ces derniers jours. Si le club a tenté timidement sa chance pour Adolfo Gaich (San Lorenzo, 21 ans) promis à un club plus huppé, les Canaris n’ont – en revanche – pas relancé les dossiers menant à Vincent Aboubakar (FC Porto, 28 ans) ou Valère Germain (OM, 30 ans).

Germain, un salaire colossal pour le FCN

Si l’ancien Monégasque était bien sur les tablettes du FCN à l’été 2019, à l’époque son salaire avait posé souci. Ce sera encore le cas cet été puisqu’avec 300 000€ brut par mois, le fils de Bruno Germain émarge à plus du double du salaire maximum actuel au sein du vestiaire des Jaune et Vert (Moses Simon, 150 000€ brut par mois). Surtout que Valère Germain – qui a encore un an de contrat à l’OM et rêve de disputer la Ligue des Champions avec son club de cœur – ne cherchera pas à partir à tout prix.

Alors que Nantes n’avait pas fait l’effort il y a un an dans un monde pré-Covid-19, il paraît hautement improbable que l’effort soit fait cette année même si le profil de joueur de 4-4-2 de Valère Germain pourrait coller aux aspirations de Christian Gourcuff. Selon « La Provence », les Girondins de Bordeaux seraient intéressés pour accueillir Germain. Comme Nantes, le Stade Rennais aurait jugé ses émoluments trop importants.