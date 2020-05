FC Nantes – Mercato : Yoann Court (Brest) sort du silence !

true

Déçu d’avoir été mis devant le fait accompli à Brest, Yoann Court (ailier, 30 ans), cible du FC Nantes, est à nouveau sur le marché.

Depuis vendredi, on sait que Yoann Court (ailier, 30 ans) ne prolongera pas son contrat au Stade Brestois. Après avoir formulé deux offres de prolongation, le club armoricain a annoncé avoir retiré son offre faute d’un accord avec le meilleur passeur du club (7 passes décisives en L1). Libre au 30 juin, le natif de Carpentras va désormais devoir s’orienter vers d’autres pistes.

Si le FC Nantes n’est a priori plus sur le coup, Yoann Court a mal vécu la fin de l’aventure à Brest et les propos très durs de Grégory Lorenzi, l’accusant de faire le jeu de la surenchère avec ses agents. Dans les colonnes du « Télégramme », le joueur formé à l’OL a lâché ses vérités, estimant que le SB29 avait manqué de patience.

« J’avais besoin de temps »

« D’autres clubs m’ont proposé ce que je voulais. Je souhaitais avoir jusqu’au week-end pour me décider mais on me demandait une réponse dans les 24 heures ! J’ai senti un peu de pression sur moi : soit tu acceptes, soit c’est fini. Je méritais mieux. J’ai 30 ans, j’avais besoin de faire le point sur ma carrière, faire ce qui est mieux pour ma famille et moi. J’ai toujours dit que je me sentais bien à Brest, ma famille aussi. C’est le club où j’ai le mieux réussi (…) Ce n’était pas un dossier compliqué, c’était simple. J’avais besoin de temps », a-t-il déclaré.

Désormais, Yoann Court va devoir se retourner vers un autre projet. « J’ai passé deux belles années à Brest, je n’en veux à personne. Je pars la tête haute », a conclu l’ancien Troyen.